Ünlü oyuncunun mutlu günü! Serhat Özcan evliliğe ilk adımını attı

Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını ilişkiye dönüştürdüğü Deniz İpek ile ilişkisini nişan yüzükleriyle taçlandırdı.
Çokça dizi ve filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır beraber olduğu avukat Deniz İpek ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nişanlandı. Bu mutlu gününde ünlü oyuncuyu kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da yalnız bırakmadı.
Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını ilişkiye dönüştürdüğü Deniz İpek ile ilişkisini nişan yüzükleriyle taçlandırdı.
Ayvalık'ta bulunan bir mekanda yakın dostları ve oyuncu kardeşi Reha Özcan'ın katıldığı mini bir törenle nişanlanan Serhat Özcan'ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyordu.
Bir Demet Tiyatro'nun Tirbuşon'u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul'da Talip Bey, Kalbim Ege'de Kaldı'da Ali Kürük, Çukur'da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka'da Rüstem karakterleriyle tanınan Serhat Özcan nişan töreninde son derece keyifli ve bir o kadar da heyecanlıydı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık'ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.
Serhat Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi.
Serhat Özcan'ın kendisi gibi oyuncu Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Usta tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğin yanı sıra dizi film tutkunlarının; son dönemlere damgasını vuran Mucize Doktor'da Doktor Adil Erinç, Seksenler'de Metin Öğretmen ve halen reyting rekorları kıran Üç Kız Kardeş dizisinde Sadık karakterini canlandıran Reha Özcan, "57 yıllık kardeşim. O'nu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. O'nun mutluluğuna tanık olmak, O'nun mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını O'ndan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde O'nun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz" dedi.
AYVALIK'A KOŞARAK GELDİ
Reha Özcan'ın eşi, Serhat Özcan'ın yengesi Yeşim Özcan ise "Böyle mutlu bir güne tanıklık etmek çok güzel. O yüzden de İstanbul'dan Ayvalık'a koşarak geldim. Serhat ağabeyimi çok severim. Bana her zaman gerçekten ağabeylik yapmıştır. O yüzden de ben kendisine mutluluklar diliyorum. Her zaman O'nun yanındayız" dedi.