Gönül Yazar yeniden görüyor

Sanatçı Gönül Yazar, evinde düşerek duvarın sivri köşesine gözünü çarpmış ve görme yetisini kaybetmişti. Ev kazası sonrası bir gözü görmeyen, diğeri ise bulanık görmeye başlayan Yazar, gözlerinden ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren 85 yaşındaki sanatçının gözlerine üç tane lens takıldı.

KABURGALARINI KIRDI

Gözlerindeki problemler de düzelen Yazar'ın sağlığına kavuşunca çok mutlu olduğu öğrenildi. Temmuz 2021'de de Yazar'ın hesabından yapılan açıklamada, sanatçının evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve tedavi gördüğü açıklanmıştı.