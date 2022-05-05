Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Şimdilerde ikinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 29 yaşına bastı.
Ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Mesut Özil, ikinci kez anne olacak eşi Amine Gülşe'nin doğum günü için kesenin ağzını açtı. Tescilli güzelin doğum günü hediyesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Şimdilerde ikinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 29 yaşına bastı.
2019'da evlendiği Mesut Özil'le yaş gününü Çubuklu'daki milyonluk villalarında kutlayan Gülşe, bir kez daha Fenerbahçeli yıldızın jestiyle havalara uçtu.
Bugüne kadar Amine Gülşe'ye aldığı pahalı hediyelerle sık sık gündem olan Mesut Özil, yine kesenin ağzını açtı.
Fenerbahçe'den yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan yıldız futbolcu, Amine Gülşe'ye yaş günü için ünlü bir markadan pırlanta bir bileklik aldı.
Gülşe, 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 120 bin TL değerindeki bilekliği görünce bir kez daha 'mesut' oldu.
Bu arada ünlü futbolcu, eşinin ikinci kez hamile olduğu haberini alınca da Amine Gülşe'ye 18 milyon TL değerinde lüks bir cip satın almıştı.