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Haberler Magazin Mesut Özil'in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil'in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Mesut Özil, ikinci kez anne olacak eşi Amine Gülşe'nin doğum günü için kesenin ağzını açtı. Tescilli güzelin doğum günü hediyesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

05.05.2022, 11:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 12:03

Şimdilerde ikinci bebeğini bekleyen Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 29 yaşına bastı.

Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

2019'da evlendiği Mesut Özil'le yaş gününü Çubuklu'daki milyonluk villalarında kutlayan Gülşe, bir kez daha Fenerbahçeli yıldızın jestiyle havalara uçtu.

Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bugüne kadar Amine Gülşe'ye aldığı pahalı hediyelerle sık sık gündem olan Mesut Özil, yine kesenin ağzını açtı.

Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'den yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan yıldız futbolcu, Amine Gülşe'ye yaş günü için ünlü bir markadan pırlanta bir bileklik aldı.

Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Gülşe, 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 120 bin TL değerindeki bilekliği görünce bir kez daha 'mesut' oldu.

Mesut Özil’in eşine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bu arada ünlü futbolcu, eşinin ikinci kez hamile olduğu haberini alınca da Amine Gülşe'ye 18 milyon TL değerinde lüks bir cip satın almıştı.

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