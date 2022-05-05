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Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Son zamanlarda fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak daha önceden "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti. Miray Daner, şimdi ise bir dergiye verdiği röportajda zayıflama sırrını açıklayarak tüm merakları giderdi.