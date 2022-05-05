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Haberler Magazin Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Son zamanlarda fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak daha önceden "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti. Miray Daner, şimdi ise bir dergiye verdiği röportajda zayıflama sırrını açıklayarak tüm merakları giderdi.

05.05.2022, 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022, 14:24

Herkes Miray Daner'in zayıflamasının sırrını merak ediyordu. İşte Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner yeni bir dizi ile ekranlara geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Zayıf haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" diye de eklemişti. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

Son olarak Oğulcan Ural'ın ailesi ile bayramda bir araya gelen Miray Daner 'aileye girdi' haberleriyle gündeme gelmişti. Peki Miray Daner'in zayıflama sırrı ne? Güzel oyuncu Miray Daner verdiği röportajda zayıflama sırrını açıkladı.

Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı

"DİYET YAPMIYORUM"

Son günlerde verdiği kilolarla da dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum."

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