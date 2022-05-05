‘Terletmeden göndermem’

İzmir geceleri, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Rober Hatemo ve DJ Doğuş Çabakçor'u ağırladı. Bayraklı Turan'daki Tac Mahal Club'da kabine geçen DJ Çabakçor bu yazın ilk İzmir performansını sergilerken, Berduşşş'ta sahne alan Hatemo ise sevenlerine hüznü ve coşkuyu bir arada yaşattı. 25 yıldır müzik sektöründe olan 47 yaşındaki popçu, hayranlarına "Bu gece sizi terletmeden göndermeyeceğim" dedi ve söylediğini de yaptı.

ACISINI ÇIKARDI

Slow parçalarla başladığı gecede tempoyu artıran Hatemo, hayranlarıyla birlikte kendisi de sahnede ter attı. Bir zamanlar İzmir ve Çeşme gecelerinde çok sık konserler veren Hatemo, pandemi nedeniyle sahneden ayrı kaldığı günlerin acısını çıkardı.