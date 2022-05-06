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Ölümden dönen Devrim Yakut'tan haber var!

Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterine hayat veren usta oyuncu Devrim Yakut'un iki haftadır dizide olmayışının sebebi ortaya çıkmış, usta oyuncunun beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Devrim Yakut'un beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ölümden dönen oyuncu konuyla ilgili açıklamada bulundu.