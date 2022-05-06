Ölümden dönen Devrim Yakut’tan haber var!

Kadrosunda Nur Sürer, Tamer Levent, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan, Hande Ataizi ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizinin son iki bölümünde 'Gülcihan'a hayat veren Yakut rol almamıştı.
Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde 'Gülcihan' karakterine hayat veren usta oyuncu Devrim Yakut'un iki haftadır dizide olmayışının sebebi ortaya çıkmış, usta oyuncunun beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Devrim Yakut'un beynine pıhtı attığı ve bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Ölümden dönen oyuncu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Kadrosunda Nur Sürer, Tamer Levent, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan, Hande Ataizi ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizinin son iki bölümünde 'Gülcihan'a hayat veren Yakut rol almamıştı.
Ünlü oyuncu, 28 Nisan akşamı yayınlanan 41'inci bölümde izleyici karşısına çıkmıştı. Devrim Yakut'un iki haftalık süreçte, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Zorlu bir süreçten geçerek sağlığına kavuşan Devrim Yakut, sete geri dönmüştü.
Beyninde pıhtı attığını açıklayan 53 yaşındaki Yakut, sosyal medya hesabından sevenlerine şöyle seslendi...
"Tam bir ay önce bugün, beynimin talamus bölgesine minnak bir pıhtı attı. Minnacık şey, beni hastanelik etti. Ucuz atlatılmış, mühim bir mesele."
"İyiyim, çabuk yorulmak ve sağ tarafımda yaygın uyuşukluk hissi dışında araz bırakmadı. Doktorumun dediğine göre o da geçecek."
"Aradınız, sordunuz, iyi enerjiler, dualar yolladınız. Hepinizin o güzel kalplerinize minnettarım."