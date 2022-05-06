Oscar Töreni’nde attığı tokattan sonra Will Smith terapi görmeye başladı

"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.