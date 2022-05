Haberler Magazin Oscar Töreni'nde attığı tokattan sonra Will Smith terapi görmeye başladı

ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül Töreni'nde, oyuncu Will Smith sunucu Chirs Rock'ı eşini şaka malzemesi yaptığı için tokatlamıştı. Tüm dünyada gündem olan olayın ardından ünlü oyuncu Will Smith ve ardından eşi Jada Pinkett Smith de sessizliğini bozarak özür dilemişti. Olay olan durum sonrasında ödüllü oyuncu Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nden özür dilerek istifa ettiği duyurmuştu. Akademi ise oyuncuyu 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer etkinliklerden men etmişti. Olanların ardından ünlü isim, terapi görmeye başladı.