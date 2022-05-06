Oscar Töreni’nde attığı tokattan sonra Will Smith terapi görmeye başladı

2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
ABD'de düzenlenen 94. Oscar Ödül Töreni'nde, oyuncu Will Smith sunucu Chirs Rock'ı eşini şaka malzemesi yaptığı için tokatlamıştı. Tüm dünyada gündem olan olayın ardından ünlü oyuncu Will Smith ve ardından eşi Jada Pinkett Smith de sessizliğini bozarak özür dilemişti. Olay olan durum sonrasında ödüllü oyuncu Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilim Akademisi'nden özür dilerek istifa ettiği duyurmuştu. Akademi ise oyuncuyu 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer etkinliklerden men etmişti. Olanların ardından ünlü isim, terapi görmeye başladı.
2022 Oscar Ödülleri, 28 Mart gecesi sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen geceye ödül alanlardan çok, Will Smith'in sahneye çıkarak komedyen Chris Rock'a tokat atması damga vurmuştu.
Rock'ın Jada Pinkett Smith'in 'alopesi' hastalığı nedeniyle kazıttığı saçları hakkında Demi Moore'un 1997 filmine atıfta bulunarak "Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2, onu görmek için sabırsızlanıyorum" diyerek espri yapmıştı.
Üç çocuk babası Will Smith, önce bu espriye kahkahalarla gülse de eşi Jada'nın bozulduğunu görünce sahneye çıkıp; canlı yayında, herkesin içinde Chris Rock'a tokat atmıştı.
"KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA"
Ardından yerine dönen Will Smith, sahneye doğru; "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmış ve Chris Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarlamıştı.
53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" demişti. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekmişti.
"SINIRI AŞTIM VE HATALIYDIM"
Yaşananların ardından sessizliğini bozan Smith sosyal medya hesabından özür mesajı paylaşmış ve "Şiddet her türü zehirli ve yıkıcı. Benim dün geceki hareketlerim kabul edilemez ve affedilemez. Espriler işin bir parçası fakat Jada'nın sağlık durumuyla ilgili bir espri bana çok fazla geldi ve duygusal davrandım. Kamuoyunun önünde senden özür dilemek istiyorum Chris. Sınırı aştım ve hatalıydım. Çok utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Dünyada şiddete yer olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa eden Smith, "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların olağanüstü çabalarını kutlama fırsatından mahrum bıraktım" açıklamasını yapmıştı.
10 YIL BOYUNCA MEN EDİLDİ
Olanları değerlendiren Akademi heyeti ise geçtiğimiz haftalarda Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya gelmişti. Alınan yeni kararla; Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.
JADA'DAN YENİ AÇIKLAMA
ABD'li aktör Will Smith'in projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett-Smith'ten bir açıklama gelmişti. Jada, "Hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim" diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu söylemişti.
TERAPİ GÖRÜYOR
Tüm bu yaşananların ardından 53 yaşındaki Will Smith, Entertainment Tonight'ın haberine göre; Oscar Ödül Töreni'nde şiddet eğilimiyle dünya basınına damga vurduktan sonra terapiye başladı.