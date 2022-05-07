Alina Boz’un sevgilisi Mithat Can Özer Portekiz’den ev aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti.
Güzel oyuncu Alina Boz ve usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık birlikteliklerini bitirdikleri öne sürülmüştü. İkilinin aynı eve taşınması ve son olarak bayram tatilini Portekiz'de geçirmeleride o söylentilerin asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Mithat Can Özer'in Portekiz'den fiyatı dudak uçuklatan bir ev aldığı öne sürüldü.
3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti.
Ancak çiftin ayrılmadığı, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını ortaya çıkmıştı.
Güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy'de müstakil bir villa kiralayan çiftin, aylık 45 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.
Alina Boz, yeni filminin çekimleri nedeniyle bir süredir Bandırma'daydı. Çekimleri tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen güzel oyuncu, geçen günlerde yeni evine yerleşme telaşı yaşadı.
Tüm bunların yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Alina Boz, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mithat Can Özer ile bayramı Portekiz'de geçirdi.
Takvim'in haberine göre; Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan 23 yaşındaki güzel oyuncu ile 40 yaşındaki müzisyen, ilişkilerini gözlerden uzak yaşama kuralını burada da sürdürdü.
Ünlü çift, Lizbon'da çektirdikleri ayrı ayrı kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu arada son yıllarda Portekiz'den ev alan binlerce Türk arasına Mithat Can Özer'in de eklendiği iddia edildi.
12.5 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Sezen Aksu'nun kendisi gibi müzisyen olan oğlu, konuşulanlara göre kent merkezindeki iki odalı dairesi için geçtiğimiz aylarda 800 bin Euro ödedi.