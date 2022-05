Haberler Magazin Alina Boz'un sevgilisi Mithat Can Özer Portekiz'den ev aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Alina Boz ve usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'in, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık birlikteliklerini bitirdikleri öne sürülmüştü. İkilinin aynı eve taşınması ve son olarak bayram tatilini Portekiz'de geçirmeleride o söylentilerin asılsız olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftten Mithat Can Özer'in Portekiz'den fiyatı dudak uçuklatan bir ev aldığı öne sürüldü.