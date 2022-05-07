Rus işadamı Abramov’un ‘Titan’ı Muğla’da

RUS iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'a ait Titan isimli mega yat, ikmal yapmak için Fethiye Limanı'na yanaştı. Dünyanın en büyüklerinden biri olan yat vatandaşların ilgi odağı oldu. Yatta 30 kabin, spor salonu, jakuzi ve sinema da bulunuyor. 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki 150 milyon dolarlık mega yat için Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, ikmal edildi. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı. Mega yatın Rus iş adamı Abramov ve misafirlerini gezdireceği öğrenildi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ