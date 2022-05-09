Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı ve eşi de kalp emojisiyle karşılık verdi. İşte Burak Özçivit'in dikkat çeken 'Anneler Günü' paylaşımı...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.
Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları var.
Güzel anne Fahriye Evcen 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almış ve kariyerine ara vermişti.
Oğlunun tüm bakımıyla kendi ilgilenen Fahriye Evcen sanat camiasında parmakla gösterilen annelerden. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.
Aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten Burak Özçivit son olarak Anneler Günü kutlaması ile ilgi odağı oldu. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in Anneler Günü'nü yaptığı paylaşım ile kutladı.
Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfini paylaşan Burak Özçivit "Anneler günün kutlu olsun Aşkım" dedi. Evcen, eşine kalp emojisi ile karşılık verdi.
Fahriye Evcen de oğlu Karan ile karelerini takipçileriyle paylaştı.
Anne-oğulun eğlenceli halleri sosyal medyaya damga vurdu.