Haberler Magazin Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü kutladı

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı ve eşi de kalp emojisiyle karşılık verdi. İşte Burak Özçivit'in dikkat çeken 'Anneler Günü' paylaşımı...