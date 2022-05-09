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Haberler Magazin Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü kutladı

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü kutladı

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017 yılında da birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Mutlu evliliklerinden Karan isminde bir çocukları olan çift, magazin dünyasının gözde çifleri arasında yer alıyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak çiftten Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı ve eşi de kalp emojisiyle karşılık verdi. İşte Burak Özçivit'in dikkat çeken 'Anneler Günü' paylaşımı...

09.05.2022, 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 13:35

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış, 2017 yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımıştı.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin, bu evliliklerinden Karan adında bir oğulları var.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Güzel anne Fahriye Evcen 2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına almış ve kariyerine ara vermişti.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Oğlunun tüm bakımıyla kendi ilgilenen Fahriye Evcen sanat camiasında parmakla gösterilen annelerden. Rol aldıkları yapımlardaki başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Aşklarını her fırsatta dile getiren çiftten Burak Özçivit son olarak Anneler Günü kutlaması ile ilgi odağı oldu. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in Anneler Günü'nü yaptığı paylaşım ile kutladı.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfini paylaşan Burak Özçivit "Anneler günün kutlu olsun Aşkım" dedi. Evcen, eşine kalp emojisi ile karşılık verdi.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Fahriye Evcen de oğlu Karan ile karelerini takipçileriyle paylaştı.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in ’Anneler Günü’nü kutladı

Anne-oğulun eğlenceli halleri sosyal medyaya damga vurdu.

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