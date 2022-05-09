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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü'nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü'nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy geçtiğimiz aylarda Marmaris'in Bozburun beldesinde arsa almış ve yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu. Ünlü isim şimdi de Söğüt Köyü'nde deniz manzaralı bir arazi aldı. Arazinin fiyatıysa dudak uçuklattı.

09.05.2022, 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022, 10:07

Geçtiğimiz yıllarda yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun'da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, şimdi de rotasını civardaki Söğüt Köyü'ne çevirdi.

Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü’nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

12 MİLYON TL'LİK ARAZİ

Posta'nın haberine göre; Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL'ye satın aldı.

Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü’nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu şimdi de bitişiğindeki araziyle ilgileniyor.

Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü’nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Öte yandan Çağatay Ulusoy'u dizi setlerine geri döndüren dizi için iddialar bitmek bilmiyor. Bir kanalda başlaması beklenen projenin daha sonra dijital bir platforma satıldığı duyurulmuştu. Kadrosunda Salih Bademci'nin de yer aldığı belirtilen proje için iki önemli değişiklik gerçekleşti.

Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü’nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Ünlü oyuncunun partnerinin ilk olarak Alina Boz olduğu açıklanmış, Boz'un projeden ayrıldığı iddia edilmişti. Daha sonra Esra Bilgiç ismi geçmiş ve onun için de, Bilgiç'in şartlarda anlaşamadığı için projeden ayrıldığı belirtilmişti.

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