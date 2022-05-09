Çağatay Ulusoy Söğüt Köyü’nden arazi aldı! Fiyatıysa dudak uçuklattı

Ünlü oyuncunun partnerinin ilk olarak Alina Boz olduğu açıklanmış, Boz'un projeden ayrıldığı iddia edilmişti. Daha sonra Esra Bilgiç ismi geçmiş ve onun için de, Bilgiç'in şartlarda anlaşamadığı için projeden ayrıldığı belirtilmişti.