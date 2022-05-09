Usta sanatçı Gönül Yazar: Geceleri yalnızlıktan ağlıyorum!

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN BİR BEN VARIM BİR DE HÜLYA AVŞAR!



Sanatınız kadar yaşantınızla da çok konuşulan bir isim oldunuz...

Mesleğimin güzel tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da var. Basının hep ilgi odağı oldum. Bakın sahneleri bırakmama rağmen hâlâ gündemdeyim. Kimse kusura bakmasın ama sanat camiasında gündemden düşmeyen iki kadın var. Biri ben biri de Hülya Avşar. İkimiz de basının hep ilgi odağı olduk.