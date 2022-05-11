Cem Belevi’nin açıklaması İrem Derici’yi adeta çıldırttı

Büyük umutlarla başlayan İrem Derici ve Cem Belevi aşkı kısa sürdü.
Geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam ettiren şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. İrem Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadeleriyle sosyal medya hesabından konuşulanları doğrulamıştı. Buna karşılık olarak Cem Belevi'den ise "Onu asla aldatmadım!" ifadeleri geldi. Cem Belevi'nin açıklamasının üzerine İrem Derici çok sinirlendi ve "Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık." sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Büyük umutlarla başlayan İrem Derici ve Cem Belevi aşkı kısa sürdü.
İddiaya göre şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi ikinci kez aldattı. İhaneti öğrenen Derici, sosyal medya hesabından "Saltanat sona erdi çeyrek popçu.Sefil hayatında mutluluklar. Hayırlı konser dilenmeler." sözleriyle ayrılığı duyurdu.
İhanet iddialarıyla suçlanan Cem Belevi, dün katıldığı etkinlikte ihanet iddialarını yalanlamış ve hala İrem Derici'yi çok sevdiğini dile getirmişti.
Cem Belevi'nin açıklamalarını gören İrem Derici, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.
İşte İrem Derici'nin Cem Belevi'ye yanıtı: "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim de... Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık.
A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç.
Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez. See ya."
Güzel şarkıcının bu sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.