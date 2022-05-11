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Cem Belevi'nin açıklaması İrem Derici'yi adeta çıldırttı

Geçtiğimiz günlerde bir dargın bir barışık olarak ilişkileri devam ettiren şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi hakkında ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. İrem Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadeleriyle sosyal medya hesabından konuşulanları doğrulamıştı. Buna karşılık olarak Cem Belevi'den ise "Onu asla aldatmadım!" ifadeleri geldi. Cem Belevi'nin açıklamasının üzerine İrem Derici çok sinirlendi ve "Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık." sözleriyle gündeme bomba gibi düştü.