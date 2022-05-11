Ferhat Güzel ve eski sevgilisi arasındaki darp davasında gelişme!

''TEKME ATTI''

''27 veya 28 Temmuz'da Nurten Aksoy tarafından icra takibi yapıldığını bu nedenle tedbir konulduğunu öğrendim. Nurten arayıp durumu izah ettiğimde ve yaptığının ayıp olduğunu belirttiğimiz bana güldü ve avukatına söyleyeceğini icra takibini geri alacağını söyledi. Benden para alma peşinde olduklarını anladım. O andan sonra Nurten'e 'Seninle işim olmaz işimiz bitti' dedim. Taksimde bir mekanda buluştuk ve 'Bana para ver 30 bin TL ver icra takibini geri alayım' dedi. Talebini kabul etmedim ve oradan gitmek isterken arkamdan gelerek bana tekme tokat atmaya başladı. Bir tezgah olduğunu anladım. Eve kendisini almadım ve içerideki eşyalarını camdan poşetle attım. Eşyası kaldığını söyledi ben de dairenin kapısını araladım. Bu sırada Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana tekme attı. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı evdeki eşyalara zarar verdi''