Ferhat Güzel ve eski sevgilisi arasındaki darp davasında gelişme!

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel ve sevgilisi Nurten Aksoy arasında yaşanan darp olayı üzerine açılan davada hakim karşısına çıktılar. Olayı anlatan Ferhat Güzel ''Bana icra takibi başlatan Nurten, kredi kartımın bloke olduğunu görünce rengi soldu. Olay günü Nurten birden tekme atarak içeri girdi ve bana vurdu. Sonra yere düşen telefonumu alarak parçaladı evden çıktıktan sonra manavın oraya gittiğimde elindeki bir poşetle yüzüme doğru vurdu ben bana bir erkek vurdu zannettim'' diyerek mağdur olduğunu ifade etti.