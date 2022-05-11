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Özcan Deniz'in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Feyza Aktan ile 15 ay evli kalan ve olaylı bir şekilde ayrılan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Şimdilerde evlilik yolunda ilerleyen çiftten Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye en başından beri rızası olmadığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde ise Kadriye Deniz'in "İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun." sözleri ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sözlerin odağında olan Samar Dadgar bir Avm'de yüzük denerken görüntülendi. Dadgar, bakın Kadriye Deniz'in açıklamaları için ne söyledi.