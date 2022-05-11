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Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Özcan Deniz'in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Feyza Aktan ile 15 ay evli kalan ve olaylı bir şekilde ayrılan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Şimdilerde evlilik yolunda ilerleyen çiftten Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in ise bu ilişkiye en başından beri rızası olmadığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde ise Kadriye Deniz'in "İlla nikah masasına mı oturmak lazım! Gönüller bir olsun kalpler bir olsun." sözleri ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sözlerin odağında olan Samar Dadgar bir Avm'de yüzük denerken görüntülendi. Dadgar, bakın Kadriye Deniz'in açıklamaları için ne söyledi.

11.05.2022, 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022, 14:44

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar hakkındaki açıklamaları magazin kulislerini çalkaladı... Özcan Deniz'in genç sevgilisi annesinden veto mu yedi?

EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" demişti.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Daha önce çıkan haberlerde Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliğinin geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmadığı iddia edilmişti.

OĞLUNU ENGELLEDİ

Öyle ki; ilişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etmiş, oğlunu sosyal medyadan da engellemişti. Kadriye Özcan'ın, İranlı modacı Samar Dadgar'la olmasını istemediği oğluna söz geçiremeyince, Özcan Deniz'le yaşadığı evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

Seren Serengil, yorumcusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında, oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen anne Deniz'in, bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini belirtmişti.

'ÖZCAN DENİZ'İN HAYATI ÇOK ZORLU'

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy'de bir güzellik merkezi açtı. Mekân açılışına Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz de katıldı. Anne Deniz, Feyza Aktan'la boşanma süreci olaylı bir şekilde devam eden oğluyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

"Kimse gözyaşı dökmesin ama bunların hepsini kaldırmak zor, hele hele Özcan'ın hayatını taşımak kolay değil. Herkes istediği yerde olsun, birbirlerini üzmesinler" diyen Kadriye Deniz, oğlunun İranlı Samar Dadgar ile ilişkisi hakkındaki sorulara da şöyle yanıt vermişti:

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

"Özcan eğer mutluysa sonuna kadar istiyorum ilişkilerini. Onun mutluluğu benim için çok önemli, bir yastığa baş koysunlar. Ama ben Özcan'ın evlenmesini istemiyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir ama ben istemiyorum."

Özcan Deniz’in annesinin sözlerine bakın Samar Dadgar ne söyledi!

MÜSTAKBEL KAYNANA SORULARINA CEVAP YOK

Özcan Deniz'in sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar, bir AVM'de görüntülendi. Pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti. Dadgar, oğlunun yeniden evlenmesini istemeyen Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla ilgili "Konuşmak istemiyorum" diyerek hızla uzaklaştı.

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