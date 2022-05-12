Almeda Abazi: Miley Cyrus masama geldi, ’Çok güzelsin’ dedi

"MASAMA GELDİ, 'ÇOL GÜZELSİN' DEDİ"
Almeda Abazi, önceki gün Etiler'de bir etkinlikte görüntülendi. Çocuklardan dolayı etkinliklere çok katılamadığını belirten Almeda Abazi, eşinin itirafı üzerina açıklama yaptı.
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Arnavut asıllı güzel Almeda Abazi, iki yıllık birlikteliklerini 2017'de Los Angeles'da nikah masasına taşımışlardı. Çift, ilk çocukları Efehan'ı 2019'da, kızları Alina'yı ise geçtiğimiz Haziran ayında kucaklarına almıştı. Mutlu bir evliilk sürdüren çiftten Tolgaha Sayışman geçtiğimiz gün dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus'ın eşine asıldığını itiraf etmişti. Konunun odağı Almeda Abazi ,önceki gün Etiler'de bir etkinlikte görüntülendi. Eşinin Miley Cyrus hakkında yaptığı çarpıcı itiraf hakkında eksik anlattığını belirterek konu hakkında detay verdi.
"MASAMA GELDİ, 'ÇOL GÜZELSİN' DEDİ"
Almeda Abazi, önceki gün Etiler'de bir etkinlikte görüntülendi. Çocuklardan dolayı etkinliklere çok katılamadığını belirten Almeda Abazi, eşinin itirafı üzerina açıklama yaptı.
Eşinin dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Miley Cyrus hakkında yaptığı çarpıcı itiraf hakkında ilk kez konuşan Almeda Abazi, şu ifadeleri kullandı:
"Orada olduğunu fark etmemiştim. Tolgahan 'Sürekli bakıyor' dediğinde, ona bakıyor diye düşündüm. Çünkü o durumlara çok alışkınım. Ona baktığımda 'Aa' deyince hemen masamıza geldi ama Tolgahan eksik anlatmış. İnsanlar sanki sadece bana bakmış gibi sandı.
Herkes herkese bakabilir, öyle değil. Masama geldi, 'çok güzelsin' dedi. Tolgahan orada yokmuş gibi davrandı. Ben de kendisini çok beğeniyorum. Rahatsızlık duymadım."
"MILEY CYRUS EŞİME ASILDI"
Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet' programına konuk olmuş, "Bir ünlüyle unutulmaz anın nedir?" sorusuna verdiği cevapla çok konuşulmuştu.
Yakışıklı oyuncu, "Miley Cyrus'ın eşime asılması. Los Angeles'ta bir restoranda bana baktığını zannettim sandım ama eşime bakıyordu. Benim rahatsızlık duyacağım kadar samimi hareketlere girdi" demişti.