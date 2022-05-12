Almeda Abazi: Miley Cyrus masama geldi, ’Çok güzelsin’ dedi

"Orada olduğunu fark etmemiştim. Tolgahan 'Sürekli bakıyor' dediğinde, ona bakıyor diye düşündüm. Çünkü o durumlara çok alışkınım. Ona baktığımda 'Aa' deyince hemen masamıza geldi ama Tolgahan eksik anlatmış. İnsanlar sanki sadece bana bakmış gibi sandı.