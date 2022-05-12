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Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün ise güzel oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmiş ve aşk dedikoduları için de "Her şey iyi, her şey yolunda!" diyerek ilişkisini kabul etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Erçel beyaz elbiseli son gönderisiyle adeta kuğuyu andırdı. Takipçileri ise güzel oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.