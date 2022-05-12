Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra magazin gündemini Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla meşgul eden Hande Erçel, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün ise güzel oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmiş ve aşk dedikoduları için de "Her şey iyi, her şey yolunda!" diyerek ilişkisini kabul etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Erçel beyaz elbiseli son gönderisiyle adeta kuğuyu andırdı. Takipçileri ise güzel oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra magazin gündemini Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla meşgul eden Hande Erçel, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Uzun bir süre Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı itiraf etmeyen fakat geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine ilişkisini açıklayan Hande Erçel'e aşk yaradı.
Beyaz dekolteli mini elbisesiyle yeni paylaşımlar yapan Hande Erçel, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.
Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, "Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız.
Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim" şeklinde yanıt vererek ilişkisini saklamadığını açıkça belirtti.
Sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takipçiye sahip kadın Türk oyuncu olan Hande Erçel'in paylaşımlarına milyonlarca beğeni yağıyor.
Birçok seveni bulunan güzel oyuncu son paylaşımlarıyla herkesi adeta büyüledi.
Hande Erçel'in beyaz dekolteli mini elbisesiyle yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum geldi.