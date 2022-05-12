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Haberler Magazin Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün ise güzel oyuncu Kaan Yıldırım ile görüntülenmiş ve aşk dedikoduları için de "Her şey iyi, her şey yolunda!" diyerek ilişkisini kabul etmişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hande Erçel beyaz elbiseli son gönderisiyle adeta kuğuyu andırdı. Takipçileri ise güzel oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

12.05.2022, 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022, 17:17

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra magazin gündemini Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla meşgul eden Hande Erçel, Instagram pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Uzun bir süre Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı itiraf etmeyen fakat geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine ilişkisini açıklayan Hande Erçel'e aşk yaradı.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Beyaz dekolteli mini elbisesiyle yeni paylaşımlar yapan Hande Erçel, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, "Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim" şeklinde yanıt vererek ilişkisini saklamadığını açıkça belirtti.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Sosyal medya hesabı Instagram'da en çok takipçiye sahip kadın Türk oyuncu olan Hande Erçel'in paylaşımlarına milyonlarca beğeni yağıyor.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Birçok seveni bulunan güzel oyuncu son paylaşımlarıyla herkesi adeta büyüledi.

Hande Erçel beyaz elbisesiyle adeta bir kuğuyu andırdı

Hande Erçel'in beyaz dekolteli mini elbisesiyle yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

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