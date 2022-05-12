Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ü üzen haber!

Yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi ve Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı olarak tanınan Şahsenem Akkaş başta oğlu olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Bir süredir Alzheimer ile mücadele eden Şahsenem Akkaş, solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, önceki gece solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlk yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
79 yaşındaki usta sanatçının durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sevenlerinin tedirgin bekleyişi sürüyor.
Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu.
Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl'le birlikte albümlere imza atmıştı.
Yavuz Bingöl, katıldığı programda annesinin durumunu anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı.
Annesinin Alzheimer hastası olduğunu ve artık saz çalmayı unuttuğunu belirten sanatçı, "Bu çok duygusal bir hastalık. Onu sağlıklı olarak görünce çok duygulandım. En son beni unuttu" ifadelerini kullanmıştı.