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Haberler Magazin Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Trabzonspor şampiyonluk kutlamasında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkısı kullanılmış , Fifa ise o eğlenceli sahneleri resmi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Akalın,"Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Genç popçu Aleyna Tilki'den ise yanıt gecikmedi. İki ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta birbirine girdi.

13.05.2022, 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 11:46

Geçtiğimiz yıllarda sık sık bir araya gelen Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisine dünya starı olma hayali üzerinden gönderme yapan Akalın'a cevap verince ikili arasındaki tansiyon yükseldi.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Aleyna Tilki de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akalın'a cevap vererek "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Aleyna Tilki ve Demet Akalın Twitter'dan birbirine göndermeler yapmaya başlayınca Aleyna Tilki'den karşılık gecikmedi ve Demet Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum.

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" cevabını verdi.

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