Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında gerilim yükseliyor

Geçtiğimiz yıllarda sık sık bir araya gelen Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
Trabzonspor şampiyonluk kutlamasında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın şarkısı kullanılmış , Fifa ise o eğlenceli sahneleri resmi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Akalın,"Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Genç popçu Aleyna Tilki'den ise yanıt gecikmedi. İki ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta birbirine girdi.
Geçtiğimiz yıllarda sık sık bir araya gelen Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisine dünya starı olma hayali üzerinden gönderme yapan Akalın'a cevap verince ikili arasındaki tansiyon yükseldi.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.
Aleyna Tilki de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akalın'a cevap vererek "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler.
Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.
Aleyna Tilki ve Demet Akalın Twitter'dan birbirine göndermeler yapmaya başlayınca Aleyna Tilki'den karşılık gecikmedi ve Demet Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum.
Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" cevabını verdi.