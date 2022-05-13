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Haberler Magazin Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Bebeköy'de bir markanın lansmanında görüntülendi. Ünlü güzel, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceğini açıkladı. Esmersoy'un dediğine göre; 8 aydır birlikte olan çift, yaz sonu ilişkilerini resmiyete dökecek.

13.05.2022, 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 09:37

Burcu Esmersoy, önceki gün bir moda markasının lansmanına katıldı. "Tatil dönüşü havalimanı çıkışında sevgiliniz Nazım Bey'in bavulunda resminiz vardı" diyen muhabirlere gülerek şöyle yanıt verdi...

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

"O benim bavulum. Kaybolmasın diye! Bavul işinde çalışan biri bana sürpriz olsun diye yapmış. Ben de kırmak istemedim" diye konuştu.

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Esmersoy, 8 aydır birlikte olduğu, iş insanı Nazım Akmandil ile yaz sonu evlenebileceğini açıkladı.

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

AİLEYE GİRDİ

Burcu Esmersoy geçen hafta yeni sevgilisiyle görüntülendiğinde "İlişkimiz uzun zamandır devam ediyor. Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz" demişti

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Esmersoy dün üç köpekle çekilmiş bir karesini paylaşarak "Bunların bir değil üç tane olduğu gerçeği ile sizi yüzleştirme zamanı gelmişti" yazdı.

Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Köpeklerin Esmersoy'un yeni aşkına ait olduğu iddia edildi ve "Aileye girmişsin" yorumları yapıldı.

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