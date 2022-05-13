Burcu Esmersoy bu yaz evleniyor!

Burcu Esmersoy, önceki gün bir moda markasının lansmanına katıldı. "Tatil dönüşü havalimanı çıkışında sevgiliniz Nazım Bey'in bavulunda resminiz vardı" diyen muhabirlere gülerek şöyle yanıt verdi...
Ünlü model ve sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Bebeköy'de bir markanın lansmanında görüntülendi. Ünlü güzel, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceğini açıkladı. Esmersoy'un dediğine göre; 8 aydır birlikte olan çift, yaz sonu ilişkilerini resmiyete dökecek.
Burcu Esmersoy, önceki gün bir moda markasının lansmanına katıldı. "Tatil dönüşü havalimanı çıkışında sevgiliniz Nazım Bey'in bavulunda resminiz vardı" diyen muhabirlere gülerek şöyle yanıt verdi...
"O benim bavulum. Kaybolmasın diye! Bavul işinde çalışan biri bana sürpriz olsun diye yapmış. Ben de kırmak istemedim" diye konuştu.
Esmersoy, 8 aydır birlikte olduğu, iş insanı Nazım Akmandil ile yaz sonu evlenebileceğini açıkladı.
AİLEYE GİRDİ
Burcu Esmersoy geçen hafta yeni sevgilisiyle görüntülendiğinde "İlişkimiz uzun zamandır devam ediyor. Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz" demişti
Esmersoy dün üç köpekle çekilmiş bir karesini paylaşarak "Bunların bir değil üç tane olduğu gerçeği ile sizi yüzleştirme zamanı gelmişti" yazdı.
Köpeklerin Esmersoy'un yeni aşkına ait olduğu iddia edildi ve "Aileye girmişsin" yorumları yapıldı.