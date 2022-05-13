Haberler Magazin Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a romantik doğum günü kutlaması!

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haberden sonra ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde ise hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik ve esprili bir paylaşımla kutladı.