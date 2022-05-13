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Haberler Magazin Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a romantik doğum günü kutlaması!

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a romantik doğum günü kutlaması!

Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haberden sonra ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde ise hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik ve esprili bir paylaşımla kutladı.

13.05.2022, 14:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 14:26

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Oğuzhan Koç katıldığı programda Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirmişti.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını vermişti.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili paylaşım ile kutladı.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Evlilik teklifi aldığı günden bir kare ile paylaşımda bulunan Demet Özdemir, 37 yaşına basan Oğuzhan Koç'un doğum gününü "Sana hep söyledim. Seversem görersin.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol. Doğarsan görersin" sözleri ile kutladı.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak 'Karavan günlükleri' notunu düştüğü pozları ile kendine hayran bıraktı.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

"Yandı buralar" yorumları yağan güzel oyuncu kısa sürede sosyal medyada trend oldu...

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Demet Özdemir'in karavan pozlarına mini şortu damga vurdu.

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