Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a romantik doğum günü kutlaması!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti.
Aşklarıyla sık sık gündeme gelen, 2021'in sürpriz çifti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haberden sonra ikili, aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmıştı. Oğuzhan Koç, sevgililer gününde ise hazırladığı organizasyonla güzel oyuncuya evlenme teklif etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan çiftten Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik ve esprili bir paylaşımla kutladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti.
Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.
Oğuzhan Koç katıldığı programda Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirmişti.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını vermişti.
Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak sevgilisi Oğuzhan Koç'un yeni yaşını esprili paylaşım ile kutladı.
Evlilik teklifi aldığı günden bir kare ile paylaşımda bulunan Demet Özdemir, 37 yaşına basan Oğuzhan Koç'un doğum gününü "Sana hep söyledim. Seversem görersin.
Ruhunun tüm inceliklerini benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun sevgilim. Hep ol. Doğarsan görersin" sözleri ile kutladı.
Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak 'Karavan günlükleri' notunu düştüğü pozları ile kendine hayran bıraktı.
"Yandı buralar" yorumları yağan güzel oyuncu kısa sürede sosyal medyada trend oldu...