Haberler Magazin Eser Yenerler'in eşi Berfu Yenenler'den itiraf!

Eser Yenerler'in eşi Berfu Yenenler'den itiraf!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in 2019 yılında nikah masasına oturdupu eşi tescilli güzel Berfu Yenenler, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Ünlü güzel, oğulları Kuzey ve Mete hakkında açıklama yaparken, eşi hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulundu.