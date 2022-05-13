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Eser Yenerler'in eşi Berfu Yenenler'den itiraf!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in 2019 yılında nikah masasına oturdupu eşi tescilli güzel Berfu Yenenler, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Ünlü güzel, oğulları Kuzey ve Mete hakkında açıklama yaparken, eşi hakkında da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

13.05.2022, 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022, 11:01

Önceki akşam bir ödül törenine katılan Berfu Yenenler kilo problemi yaşayan eşi Eser Yenenler ile oğulları Mete ve Kuzey hakkında konuştu.

Eser Yenerler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf!

Yenenler "Çocuklar sürekli bir şeyler yiyor, aynı babaları. Evde diyet yapıyorum diye geçiniyor"

Eser Yenerler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf!

"Gece kalkıp yemek yiyor. Sabah diyete başlıyor, akşam bırakıyor" dedi.

Eser Yenerler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf!

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmeni olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde şöhreti yakalayan Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yıldız, Haziran 2019'da nikâh masasına oturmuştu.

Eser Yenerler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf!

Oğulları Kuzey Ekim 2019'da, Mete de 2021'de dünyaya gelmişti. İkili, sosyal medyada yayınladıkları eğlenceli videolarla adlarından sıkça söz ettiriyor.

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