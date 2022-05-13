İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un boşanma davasının detayları ortaya çıktı

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı.
'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle takdir edilen başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu mimar eşi Mihre Çelikkol ile geçtiğimiz gün sessiz sedasız evliliklerini sonlandırdı. Aralık 2019'da kucaklarına aldıkları oğulları Ali için bir süredir çabalayan ikilinin boşanma davasının ardından detayları da ortaya çıktı.
2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, önceki gün yaklaşık 5 dakika süren duruşma sonucu anlaşmalı olarak boşandı.
Ali adlı bir oğulları olan çiftin boşanma protokolü de ortaya çıktı.
İbrahim Çelikkol, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu protokole göre; Çiftin çocuğunun velayeti anne Mihre Çelikkol'da kalacak.
İbrahim Çelikkol, oğlu için aylık 9 bin 500 lira nafaka verecek.
Ünlü oyuncu ayrıca eski eşi ve oğlunun oturduğu konutun kira bedeli ve faturaları olmak üzere 35 bin lira ödeyecek.
Çifte ait Beykoz Riva'daki gayrimenkulün yüzde 50 hissesini Mihre Çelikkol 5 milyon lira karşılığı İbrahim Çelikkol'a devredecek.
İbrahim Çelikkol'un ortağı olduğu şirkete ait olan araç ise Mihre Çelikkol adına devredilecek.