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İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un boşanma davasının detayları ortaya çıktı

'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle takdir edilen başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu mimar eşi Mihre Çelikkol ile geçtiğimiz gün sessiz sedasız evliliklerini sonlandırdı. Aralık 2019'da kucaklarına aldıkları oğulları Ali için bir süredir çabalayan ikilinin boşanma davasının ardından detayları da ortaya çıktı.