  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

Hafta sonunun ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 14 Mayıs Cumartesi günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 14 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

14.05.2022, 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022, 08:55

KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmaları seviyorsunuz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle şansınız mevcut.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu olabilir. Ev ve ailenizi çok sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha çok ön planda olacaktır.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu etkileyecek. Risk almada çekimsersiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerlerle kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girip karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdiği tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. İş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazır olun.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızı daha çok sıkacak.

Günlük burç yorumları - 14 Mayıs Cumartesi

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleyip ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA