İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Şarkıcı İrem Derici'nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı iddia ederek 1 Milyonluk boşanma davası açtı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin reklamcı ve ajans sahibi olan babası Hulusi Derici, iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat olmak üzere 1 milyonluk boşanma davası açmıştı. Aile Mahkemesi'nde görülen Derici çiftinin davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı İrem Derici'nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı iddia ederek 1 Milyonluk boşanma davası açtı.
Mahkemeye sunulan dilekçede 2019'da Hulusi Derici'nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldı. Dilekçede, "Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır.
Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici'ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. '' denildi.
Hulusi Derici 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminatla birlikte iki çocuğun velayetinin talep etti.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Derici aynı zamanda çocukları için 10 bin lira nafaka, Bodrum'daki 3 mesken ile Zekeriyaköy'deki 2 meskene tedbir konulmasını istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde basına kapalı görülen duruşmaya Selma Derici ve taraf vekilleri katıldı.
TATİLDEYKEN ÖĞRENMİŞ
Boşanma davası kapsamında dört tanık dinlendi. Selma Derici'nin tanığı olarak iki yardımcısı dinlendi. Selma Derici'nin eşi Hulusi Derici tarafından kendisine açılan boşanma davasından Bodrum'da tatilde iken haberdar olduğu, daha öncesinden hiç konuşulmadığı öğrenildi.