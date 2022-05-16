  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin İrem Derici'nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

İrem Derici'nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin reklamcı ve ajans sahibi olan babası Hulusi Derici, iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat olmak üzere 1 milyonluk boşanma davası açmıştı. Aile Mahkemesi'nde görülen Derici çiftinin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

16.05.2022, 14:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022, 15:01

Şarkıcı İrem Derici'nin babası, reklamcı Hulusi Derici, 21 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye kadınlık görevini yerine getirmediği ve sözlü şiddet uyguladığı iddia ederek 1 Milyonluk boşanma davası açtı.

İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Mahkemeye sunulan dilekçede 2019'da Hulusi Derici'nin şirketinde ekonomik kriz çıktığının anlatıldı. Dilekçede, "Hulusi Derici, bu krizin önüne geçmek için eşinden yardım istemiştir. Eşiyle Hulusi Derici arasında sözleşme imzalanmıştır.

İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Selma Derici sözleşme adı altında kendisine devredilen Bodrum'daki evin kendisine ait olduğunu ve Hulusi Derici'ye iade etmeyeceğini dile getirmiştir. '' denildi.

İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Hulusi Derici 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminatla birlikte iki çocuğun velayetinin talep etti.

İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Derici aynı zamanda çocukları için 10 bin lira nafaka, Bodrum'daki 3 mesken ile Zekeriyaköy'deki 2 meskene tedbir konulmasını istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde basına kapalı görülen duruşmaya Selma Derici ve taraf vekilleri katıldı.

İrem Derici’nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

TATİLDEYKEN ÖĞRENMİŞ

Boşanma davası kapsamında dört tanık dinlendi. Selma Derici'nin tanığı olarak iki yardımcısı dinlendi. Selma Derici'nin eşi Hulusi Derici tarafından kendisine açılan boşanma davasından Bodrum'da tatilde iken haberdar olduğu, daha öncesinden hiç konuşulmadığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA