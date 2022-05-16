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İrem Derici'nin annesi ve babasının boşanma davasında yeni gelişme!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin reklamcı ve ajans sahibi olan babası Hulusi Derici, iki çocuğunun annesi Selma Derici'ye 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat olmak üzere 1 milyonluk boşanma davası açmıştı. Aile Mahkemesi'nde görülen Derici çiftinin davasında yeni bir gelişme yaşandı.