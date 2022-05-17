Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı!

"ONUN İÇİN ÖZELİM"

Öte yandan daha önce sevgilisi hakkında "En büyük aşkı ve sevgiyi bende yaşadı" ifadelerini kullanan Dilan Çıtak, "Ben çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa ben onun için gerçekten özelim" şeklinde konuşmuştu.