Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter nişanlandı!

Aşıklar Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü ertelemişlerdi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam 4 yıldır bir dargın bir barışık olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı atan çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ve ünlü yapımcı Polat Yağcı birlikte taktı.
Aşıklar Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü ertelemişlerdi.
"BİR İMZALIK İŞİMİZ VAR"
41 yaşındaki Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili; "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.
"ONUN İÇİN ÖZELİM"
Öte yandan daha önce sevgilisi hakkında "En büyük aşkı ve sevgiyi bende yaşadı" ifadelerini kullanan Dilan Çıtak, "Ben çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa ben onun için gerçekten özelim" şeklinde konuşmuştu.
"BAŞTA LEVENT'İ İSTEMEDİM"
Geçtiğimiz yaz menajeri Şule Çınlama'nın düğününe katılan İbrahim Tatlıses, kızının sevgilisi Dörter için "Başta Levent'i istemedim. Ancak, tanıdıkça sevdim. Dünya efendisi bir genç. Kızımı da üzmüyor" açıklamasını yapmıştı.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Tüm bunların ardından aşkları devam eden çiftten mutlu haber geldi. Ünlü türkücünün kızı Dilan Çıtak ile 4 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Levent Dörter dün akşam nişanlandı. Kızının nişan töreninde hazır bulunan İbrahim Tatlıses, yapımcı Polat Yağcı ile birlikte yüzükleri taktı.
İmparator lakaplı Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan'a elini öptürürken; damadını nazikçe geri çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili; "Oğluna da elini vermemişti", "O nasıl bir hamleydi?", "Kayınpeder olmayı kabul etmiyor sanırım" gibi yorumlar yaptı.
"YAZA NİKAH ŞAHİDİYİZ"
Nişan töreninde çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan yapımcı Polat Yağcı, gönderisine; "Yüzükleri taktık, yaza nikah şahidiyiz. Allah mutlu mesut etsin inşallah" notunu düştü.