Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde şaşırtan detay: Eğer sevgilisi olursa...

'KARŞISINDA ÇOK ÇIPLAK KALDIM'

* Çok zordu. Bir kere velayet davası bir anneye yapılabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Ben sadece velayet davası ile tek başına uğraşmadım. Karşımdaki insan aslında şöyle bir niyetle girdi: Ben dahil olmak üzere; avukatlarım... ailem, yakın çevrem, maddi gücüm ve medya gücümü de yanına alarak hep birlikte üstüne geleceğiz.

* Benim bütün bu donanımlar karşısında elimde bulunan tek şey haklı olmam. Bunun dışında çok çıplak kaldım aslında karşısında.

* Her mahkemede Özcan adliyeye koruma ordusuyla giriyor. Yetmeyecek olacak ki, adliyenin güvenlik memurları da Özcan'ın yanında yer alıyorlar. Bir taraftan da adliyeye gelen basın mensubu arkadaşlarla da devamlı iletişim halinde oluyorlar, çıktıktan sonraki haberlerin ne şekilde olmasını istiyorlarsa bunu yönetebilmek için.