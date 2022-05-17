Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma protokolünde şaşırtan detay: Eğer sevgilisi olursa...

'LÜTFEN DUR, GELİYORUM'
*Şöyle bir tarzım da yok, her söylediği söylemde 'hayır aslında olayın aslı bu, böyle olmadı' demiyorum. Tanınan insanlar olmasından dolayı insanların duyabileceği, devamlı olarak okuyabileceği ve izleyebileceği ortamlara yayılıyor. Baktım ki finalde beni tekrardan en hassas noktamdan, en korktuğum ve en kaçtığım yerden tehdit altına almaya başladı oğlumu benden almak için. Bu yolda ilerlerken medyada bir kamuoyu oluşturma çabasına girdi. Üst mahkemeyi etkileyebilsin, belki de yeniden velayet açabilmesi adına. Hemen akşamına biletlerimi aldım, 'dur lütfen geliyoruz, sakın olayı uzatma artık' dedim. Hemen çıktım geldim. Buradayım ama nolacak bilmiyorum.
* Benimle ilgili sunduğu çok fazla başlık var. Ev, araba gaspetme gibi, kötü bir anne, kötü bir kadın, kötü bir eş...Kıskanç... Baktığında ne masum gelen şeylerden biri bu algı oluyor. Çok ciddi bir şekilde beni bu zemine oturtmaya çalışıyor ama ben şöyle düşünüyorum aslında kadın olarak bir çoğumuzun bir problem yaşandığı zaman genelde duyduğu cevaplar 'tadavi olman gerektiği' söyleniyor yada 'kıskanç bir kadın' olduğun söyleniyor. Benimki de sanırım böyle bir şey. Önemli değil.