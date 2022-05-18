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Haberler Magazin Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncular Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, 7 yıllık mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. İlk bebeklerini de geçtiğimiz yıl Kasım ayında kucaklarına almışlar ve kızlarının adını 'Mercan' koymuşlardı. Ünlü çift önceki gün Yeniköy'de bir mekanda objektiflere takıldı. Kızları Mercan'ın yüzü de ilk kez görüntülendi.

18.05.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 10:00

2014 yılında dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine 'evet' diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti. Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

"ÇOK SAĞLIKLI"

Anneliğin keyfini çıkaran güzel oyuncu Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe dünyaya geldikten sonra Etiler'de görünrülenmişti.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Bir çiçekçiden çıkıp aracına binen ünlü isim, basın mensuplarının "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna, "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah" diye cevap vermişti.

"BÜYÜDÜKÇE DEĞİŞİR"

"Mercan'a da arkadaş geldi" şeklinde konuşan Özpirinçci, "Kurt Efe kime benziyordu?" sorusuna ise, "Büyüdükçe değişir tabii ama Kıvanç'a çok benziyor" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

MERCAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

36 yaşındaki ünlü isim, son olarak geçtiğimiz gün eşi Burak Yamantürk ile birlikte Yeniköy'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Milliyet'in haberine göre; Kızları Mercan'ın yüzü ilk kez görüntülendi.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Özpirinçci'ye, Kıvanç Tatlıtuğ'la başrolünü paylaştığı dizinin yemeğine katılmadığı için dizinin yapımcısının kendisine dava açtığı iddiaları hatırlatılınca, "Nasıl katılayım, iki üç saatte bir emziriyorum" cevabını verdi.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

"DURUN SİNEM'İ ARAYAYIM"

Arkadaşı Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olduğu söylenen güzel oyuncu, "Doğum yaptı mı, şaka mı yapıyorsunuz? Dün evlilik yıl dönümleriydi galiba, durun Sinem'i arayayım" ifadelerini kullanarak şaşkınlığını dile getirdi.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Öte yandan Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan Özge Özpirinçci, Ocak ayında eşi Yamantürk ile birlikte kızları Mercan'ın elini tuttukları fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Bu pozlarına beyaz kalp emojisiyle birlikte "Yavru" notunu düşen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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