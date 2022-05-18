Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çiftinin kızı Mercan ilk kez görüntülendi

Bir çiçekçiden çıkıp aracına binen ünlü isim, basın mensuplarının "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna, "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah" diye cevap vermişti.

"BÜYÜDÜKÇE DEĞİŞİR"

"Mercan'a da arkadaş geldi" şeklinde konuşan Özpirinçci, "Kurt Efe kime benziyordu?" sorusuna ise, "Büyüdükçe değişir tabii ama Kıvanç'a çok benziyor" ifadeleriyle yanıt vermişti.