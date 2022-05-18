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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Atv'nin en çok izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu ve aynı zamanda oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal, ikinci bebeklerini geçtiğimiz gün kucaklarına aldılar. Yeniden anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerinin adını Leyla koydu. Ünlü çiftin kızlarına neden Leyla adını verdiği de ortaya çıktı.

18.05.2022, 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 14:21

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal çifti ikinci kez anne-baba oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'e kız kardeş geldi. Lalin'e hamile kaldıktan sonra bakımı ile de bizzat kendi ilgilenen ve setlerden uzak kalan güzel oyuncu Sinem Kobal'ın dönüşünü beklerken sürpriz yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Ünlü çift ilk kızları Lalin'in ardından ikinci kızlarına da Leyla adını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Ünlü çiftin evine iki gündür misafir, hediye ve çiçek yağıyor. Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına neden Leyla ismini verdiği ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

İlk çocuklarına Lalin adını Kobal seçmiş. Leyla'yı ise "Ben bu ismi çok seviyorum" diyen İmirzalıoğlu koymuş. Leyla; gece ve siyah saçlı güzel kadın demek.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

İlk çocukları Lalin'e ismini Sinem Kobal seçerken, ikinci bebeğe Leyla ismini İmirzalıoğlu koydu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Ünlü oyuncunun gece ya da siyah saçlı güzel kadın manasına gelen Leyla adını çok sevdiği öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Bu arada bebek müjdesi Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesinin yaşadığı Ankara'nın Üçem Köyü'nde de büyük sevinç yaşattı.

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