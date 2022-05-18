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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızlarının adını Leyla koydu! Bakın sebebi neymiş...

Atv'nin en çok izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu ve aynı zamanda oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal, ikinci bebeklerini geçtiğimiz gün kucaklarına aldılar. Yeniden anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, bebeklerinin adını Leyla koydu. Ünlü çiftin kızlarına neden Leyla adını verdiği de ortaya çıktı.