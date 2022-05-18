Haberler Magazin Seren Serengil'e çalışanından büyük şok!

Seren Serengil'e çalışanından büyük şok!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, olduğu geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunmuş, zor günleri geride bırakmıştı. Yavaş yavaş toparlanan Serengil, şimdilerde hem ekranlarda hem de sahnelerde yerini almaya devam ediyor ve giydiği kıyafetlerle konuşuluyor. Son olarak ünlü isim, sahibi olduğu markaya ait mağazasındaki çalışanı tarafından soyuldu haberleriyle gündeme geldi İşte detaylar...