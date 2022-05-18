Seren Serengil’e çalışanından büyük şok!

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in adıyla kurulmuş ünlü bir markası ve bu markanın satıldığı Nişantaşı'nda bir mağazası vardı. Geçtiğimiz aylarda 26 yaşında İrem M. isimli bir çalışan tezgahtar olarak işe başladı.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, olduğu geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunmuş, zor günleri geride bırakmıştı. Yavaş yavaş toparlanan Serengil, şimdilerde hem ekranlarda hem de sahnelerde yerini almaya devam ediyor ve giydiği kıyafetlerle konuşuluyor. Son olarak ünlü isim, sahibi olduğu markaya ait mağazasındaki çalışanı tarafından soyuldu haberleriyle gündeme geldi İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Seren Serengil'in adıyla kurulmuş ünlü bir markası ve bu markanın satıldığı Nişantaşı'nda bir mağazası vardı. Geçtiğimiz aylarda 26 yaşında İrem M. isimli bir çalışan tezgahtar olarak işe başladı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Tezgahtar olarak çalışan İrem, müşterilere gerekli ilgiliyi göstermiyor, ürünleri değiştirmek isteyen müşterilerden paralar alıyordu.
Sosyal medyadan bir ürün alan müşterinin malı değiştirmek istemesi üzerine para almasına rağmen, bir ayı aşkın sürede değişim yapmadığı ortaya çıktı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Müşterilerin ihbarları sonrası mağaza müdürü tarafından geçtiğimiz gün envanter sayımı yapıldı. Yine iddiaya göre envanterde eksik sayıda mal çıktı.
Malların İrem'e kayıtlı olmasına ve kendisine rağmen malları iade etmedi. Serengil, yaşananlar üzerine kendisini soyan çalışanını savcılığa ihbar etti.
Çalışanı tarafından yaklaşık 30 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Serengil'in ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.