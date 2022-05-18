Yıldız Tilbe: Biraz da beni alkışlayın!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. "Delikanlım" şarkısı ile konserin açılışını yapan Yıldız Tilbe, kendine has stiliyle müzikseverlerin karşısına çıktı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Kendine has stiliyle müzikseverlerin karşısına çıkan Tilbe, 2 saat boyunca şarkılarını seslendirdi. Alkışların uçuştuğu gecede Tilbe, "Biraz da beni alkışlayın" diyerek kıskanç olduğunu belirtti.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. "Delikanlım" şarkısı ile konserin açılışını yapan Yıldız Tilbe, kendine has stiliyle müzikseverlerin karşısına çıktı.
2 saat boyunca sahnede kalan Yıldız Tilbe, aralıksız olarak şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen binlerce İstanbullu'ya keyifli bir gece yaşattı.
Tilbe, konserde orkestrasını da tanıtmayı ihmal etmedi. Müzisyenlerini sunan Tilbe, alkışlar karşısında, "Biraz da beni alkışlayın."
"Aslında çok kıskancım ben ama hiç çaktırmam. Ona göre..." diyerek, güldürdü.