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Yıldız Tilbe: Biraz da beni alkışlayın!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açık Hava'da konser verdi. Kendine has stiliyle müzikseverlerin karşısına çıkan Tilbe, 2 saat boyunca şarkılarını seslendirdi. Alkışların uçuştuğu gecede Tilbe, "Biraz da beni alkışlayın" diyerek kıskanç olduğunu belirtti.

18.05.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022, 16:47

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. "Delikanlım" şarkısı ile konserin açılışını yapan Yıldız Tilbe, kendine has stiliyle müzikseverlerin karşısına çıktı.

Yıldız Tilbe: Biraz da beni alkışlayın!

2 saat boyunca sahnede kalan Yıldız Tilbe, aralıksız olarak şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı kendisini dinlemeye gelen binlerce İstanbullu'ya keyifli bir gece yaşattı.

Yıldız Tilbe: Biraz da beni alkışlayın!

Tilbe, konserde orkestrasını da tanıtmayı ihmal etmedi. Müzisyenlerini sunan Tilbe, alkışlar karşısında, "Biraz da beni alkışlayın."

Yıldız Tilbe: Biraz da beni alkışlayın!

"Aslında çok kıskancım ben ama hiç çaktırmam. Ona göre..." diyerek, güldürdü.

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