Haberler Magazin Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi nişan pozunu paylaştı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde 4 yıldır bir dargın bir barışık olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı atan çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ve ünlü yapımcı Polat Yağcı birlikte takarken, gözler törende Dilan Çıtak'ın annesini aradı. Anne Işıl Çıtak ise sosyal medya hesabından kızının nişanından bir pozunu paylaşarak merakları giderdi.