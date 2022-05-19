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Haberler Magazin Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi nişan pozunu paylaştı!

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi nişan pozunu paylaştı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde 4 yıldır bir dargın bir barışık olduğu şarkıcı Levent Dörter ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı atan çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ve ünlü yapımcı Polat Yağcı birlikte takarken, gözler törende Dilan Çıtak'ın annesini aradı. Anne Işıl Çıtak ise sosyal medya hesabından kızının nişanından bir pozunu paylaşarak merakları giderdi.

19.05.2022, 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 17:21

Dilan Çıtak ile 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter nişanlandı. İkilinin yüzüklerini Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

İbrahim Tatlıses kızının nişanında "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek, takıldı.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

İbrahim Tatlıses açıklamasında "Her baba ne sorulursa sorulsun böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün ve terbiyeli bir çocuk.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz..." dedi.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

Nişan fotoğrafları basına düşünce herkes anne Işıl Çıtak'ı merak etti.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Işıl Çıtak da nişandaydı ancak fotoğraflarda yer almaması gözlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi nişan pozunu paylaştı!

Işıl Çıtak nişandan sonra sosyal medya hesabından kızıyla nişandan bir pozunu paylaşarak "Kızıma bak ya. Büyümüş de evleniyormuş" yazdı.

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