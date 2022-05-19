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Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisi evlendi

Manchester City'de forma giyen orta saha oyuncusu Türk asıllı İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui ile Kopenhag'da dünyaevine girdi. İtalyan model Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mutlu haberi duyurdu.

19.05.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 16:29

Manchester Citykadrosunda yer alan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui'ye geçen yıl evlilik teklifinde bulunmuştu.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisi evlendi

Sara Arfaoui, Gündoğan'ın evlilik teklifini "Bütün bunlar bir rüya gibi. Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum" diyerek kabul ettiğini duyurmuştu.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisi evlendi

Futbolcu İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisi evlendi

Ünlü futbolcu sevgilisiyle Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da dünyaevine girdi. Gündoğan, "Evlendik, çok mutluyuz.

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve sevgilisi evlendi

Ailemiz ve arkadaşlarımızla kutlama yapmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

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