Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Petek Dinçöz kararın gereklerini yerine getirmez, Can Tanrıyar'ı rahatsız etmeye devam ederse üç günden on 10 güne kadar zorlama hapsiyle cezalandırılacak.
Ünlü yapımcı Can Tanrıyar, eski eşi şarkıcı Petek Dinçöz'e hakkında koruma kararı aldırdı. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Petek Dinçöz'ün eski eşi Can Tanrıyar'ı herhangi iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek. Aksi takdirde Petek Dinçöz hapse girecek.
Petek Dinçöz kararın gereklerini yerine getirmez, Can Tanrıyar'ı rahatsız etmeye devam ederse üç günden on 10 güne kadar zorlama hapsiyle cezalandırılacak.
Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden boşanmış ve hemen ardından Amerika'ya gidip 'albüm hazırladığını' söylemişti.
Ancak bu arada sürekli olarak 12 yıl önce kendisinden ayrılan Can Tanrıyar ile gündeme gelmeye başlamıştı.
Halen Tamar Tanrıyar ile mutlu bir evliliği olan ve 15 gün içerisinde bir kız çocuğu dünyaya getirmenin heyecanı içerisindeki Can-Tamar Tanrıyar da bu gelişmelerden çok rahatsız olup mahkemeye başvurmuştu.
Posta'nın haberine göre; Mahkeme sunulan deliller neticesinde Can Tanrıyar'ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz'den korunmasına hükmetti.
Bu karardan sonra Petek Dinçöz, Tamar Tanrıyar ile evli olan Can Tanrıyar'ı yine rahatsız ederse bu kez hapse girecek!