  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz'e karşı koruma kararı aldırdı

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz'e karşı koruma kararı aldırdı

Ünlü yapımcı Can Tanrıyar, eski eşi şarkıcı Petek Dinçöz'e hakkında koruma kararı aldırdı. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi tarafından Petek Dinçöz'ün eski eşi Can Tanrıyar'ı herhangi iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek. Aksi takdirde Petek Dinçöz hapse girecek.

20.05.2022, 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 15:46

Petek Dinçöz kararın gereklerini yerine getirmez, Can Tanrıyar'ı rahatsız etmeye devam ederse üç günden on 10 güne kadar zorlama hapsiyle cezalandırılacak.

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Petek Dinçöz, 2 ay önce eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sebebi bilinmeyen bir şekilde aniden boşanmış ve hemen ardından Amerika'ya gidip 'albüm hazırladığını' söylemişti.

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Ancak bu arada sürekli olarak 12 yıl önce kendisinden ayrılan Can Tanrıyar ile gündeme gelmeye başlamıştı.

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Halen Tamar Tanrıyar ile mutlu bir evliliği olan ve 15 gün içerisinde bir kız çocuğu dünyaya getirmenin heyecanı içerisindeki Can-Tamar Tanrıyar da bu gelişmelerden çok rahatsız olup mahkemeye başvurmuştu.

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Posta'nın haberine göre; Mahkeme sunulan deliller neticesinde Can Tanrıyar'ın 2 ay süreyle Petek Dinçöz'den korunmasına hükmetti.

Can Tanrıyar eski eşi Petek Dinçöz’e karşı koruma kararı aldırdı

Bu karardan sonra Petek Dinçöz, Tamar Tanrıyar ile evli olan Can Tanrıyar'ı yine rahatsız ederse bu kez hapse girecek!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA