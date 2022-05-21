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Haberler Magazin Burcu Güneş'in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Burcu Güneş'in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahne aldı. Hayranlarına müzik ziyafeti sunan Burcu Güneş, altın kaplama ve swarovski taşlı özel dikim elbisesiyle sahnenin tozunu attırdı. Ünlü şarkıcının 1.5. ayda hazırlanan elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

21.05.2022, 09:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 09:42

Antalya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı.

Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Kutlamalar çerçevesinde ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Antalyalı hayranlarıyla buluştu.

Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Pop müziğinin ünlü ismi, birbirinden hareketli şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçı, elinde Türk bayrağıyla 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi ve meydanı dolduran binlerce kişi, Güneş'e eşlik etti.

Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Gecenin devamında son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı, Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaz bir gece yaşattı.

Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Burcu Güneş, Antalya konserinde altın kaplama ve swarovski boncuklarının 1.5 ayda işlendiği özel dikim beyaz bir elbise tercih etti.

Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Milliyet'in haberine göre; Geniş repertuvarıyla Antalyalı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcının elbisesinin 150 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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