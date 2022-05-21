Burcu Güneş’in altın kaplamalı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Antalya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı.