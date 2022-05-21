Şarkıcı Seçil Gür’den aşk itirafı!

Seçil Gür, Serdar Ortaç'tan Mayıs 2021'de ayrılmıştı. Bir yıldır yalnız olan popçu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir süre ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaşadığı aşk ile tanıdığımız şarkıcı Seçil Gür, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mesnuplarının "Kalbinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna verdiği cevapla ise tüm dikkatleri üzerine çekti.
Seçil Gür, Serdar Ortaç'tan Mayıs 2021'de ayrılmıştı. Bir yıldır yalnız olan popçu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Muhabirlerin "Kalbinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Asla kapatmadım."
"Aşk, kadını güzelleştiren, yenileyen bir his. Hayatıma biri girerse, asla saklamam. Ama maalesef doğru adamı bulmak çok zor."
Serdar Ortaç'tan ayrıldıktan sonra uzun süredir gündeme gelmeyen Seçil Gür, şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı cesur karelerle dikkat çekiyor.
Öte yandan Seçil Gür, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında eski sevgilisi Serdar Ortaç, hakkında şaşırtıcı iddialarda bulunmuştu.
Seçil Gür şu açıklamayı yapmıştı, "Ben Serdar'ın Chloe'yu da beni de bir başkasını da hatta kendisini de sevdiğini düşünmüyorum."