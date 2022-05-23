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Haberler Magazin Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Ünlü oyuncu Reha Özcan tiyatro oyununu sahnelemek için gittikleri turnede talihsiz bir kaza geçirdi. Özcan, Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok." ifadelerini kullandı.

23.05.2022, 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022, 10:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide İclal Aydın ile başrol oynayan Reha Özcan, bir tiyatro oyununun turnesi için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı.

Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlatan başarılı oyuncu, "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım.

Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı.

Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Biz de kaçtık, kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Orada travmatik bir şey oluştuğu için yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hala çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

Turnede talihsiz kaza! Reha Özcan çoban köpeklerinin saldırısına uğradı

Usta oyuncunun yer aldığı tiyatro oyununun dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise Haziran ayına ertelendi.

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