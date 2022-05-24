Engin Günaydın’dan ’evlilik’ sorusuna cevap!

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Banka reklamlarında boy gösteren ve son olarak '10 Bin Adım' dizisiyle adından söz ettiren Günaydın, oyunculuk yapmak isteyen sevgilisine sektörde yardımcı olup olmadığının sorulunca ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yorumunda bulundu ve basın mensuplarının yanından hızlı adımlarla uzaklaştı.