Engin Günaydın’dan ’evlilik’ sorusuna cevap!

Son dönemde dijital platformda yayınlanan projelerde rol alan oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında Fransa'da okuyan ve oyunculuk yapmak istediği öğrenilen sevgilisi Buğu Selen Somer'in annesiyle tanışmıştı.
Bir dönemin sevilen dizisi 'Avrupa Yakası'na Burhan Altıntop karakteriyle damga vuran 50 yaşındaki oyuncu Engin Günaydın, bir süredir kendisinden yaşça küçük Buğu Selen Somer ile aşk yaşıyor. Çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ünlü oyuncuya 'evlilik' sorusunu yöneltince Günaydın bakın neler söyledi!
Son dönemde dijital platformda yayınlanan projelerde rol alan oyuncu, geçtiğimiz şubat ayında Fransa'da okuyan ve oyunculuk yapmak istediği öğrenilen sevgilisi Buğu Selen Somer'in annesiyle tanışmıştı.
50 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin annesiyle AVM'nin yemek katında bulunan bir kafede buluşup, kahve içmişti. Karşısında gazetecileri görünce sevgilisinden ayrılıp, farklı yöne giden oyuncu, daha sonra arkadan kendisini takip eden Somer'le ev araç ve gereçleri satan bir mağazada buluşmuştu.
Bu görüntülerden sonra Günaydın ve sevgilisi hakkında "evlenmeyi düşündükleri" yönündeki haberler magazin gündemine gelmişti.
"YAZIN FOÇA'DA OALCAĞIZ"
Milliyet'in haberine göre; Nişantaşı'nda önceki gün çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıyan ikiliden Engin Günaydın, basın mensuplarının 'evlilik' ile ilgili soruları karşısında ne yapacağını şaşırdı. Bu kışı çalışarak geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Yazın Foça'da olacağız. Yapacağımız işleri yaptık, artık tatile gidiyoruz" dedi.
"BU KONULARA HİÇ GİRMEYELİM"
'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Galip Derviş' dizilerinde kamera karşısına geçen, 2017 yılında komdi türündeki 'Aile Arasında' filminde sergilediği performasnıyla alkış alan oyuncu, sevgilisi Buğu Selen Somer ile evlenip evlenmeyeceği sorusu üzerine utangaç tavırlar sergileyip, "Şimdi bu konulara hiç girmeyelim isterseniz" diyerek geçiştirdi.
"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Banka reklamlarında boy gösteren ve son olarak '10 Bin Adım' dizisiyle adından söz ettiren Günaydın, oyunculuk yapmak isteyen sevgilisine sektörde yardımcı olup olmadığının sorulunca ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yorumunda bulundu ve basın mensuplarının yanından hızlı adımlarla uzaklaştı.