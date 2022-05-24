Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle boy gösteriyor. Eşi Burak Özçivit ve oğulları ve Karan ile mutlu anlarını paylaşan Fahriye Evcen, son pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen her hareketiyle kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla adeta göz kamaştırdı. Evcen'in takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tutarken, Burak Özçivit ise eşine kayıtsız kalamadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan pozları...
Güzel oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle boy gösteriyor. Eşi Burak Özçivit ve oğulları ve Karan ile mutlu anlarını paylaşan Fahriye Evcen, son pozlarıyla büyük beğeni topladı.
Mavi gömleği ve beyaz pantolonoyla çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum geldi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, adından sıkça bahsettiriyor.
35 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde gittiği Katar'ı iddialı kıyafetiyle birbirine katmıştı.
Yaptığı paylaşımlarla çok beğenilen Fahriye Evcen, mavi gömleği ve beyaz pantolonoyla poz verdi.
Evcen'in mavi kalp emojisiyle peş peşe yayınladığı fotoğraflarına ise eşi Burak Özçivit ise kayıtsız kalmadı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de, eşinin pozlarına kalp emojisi koydu.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in paylaşımlarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Evcen'in içten paylaşımları sosyal medyayı salladı.