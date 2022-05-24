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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen her hareketiyle kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla adeta göz kamaştırdı. Evcen'in takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tutarken, Burak Özçivit ise eşine kayıtsız kalamadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan pozları...

24.05.2022, 15:41 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 15:42

Güzel oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle boy gösteriyor. Eşi Burak Özçivit ve oğulları ve Karan ile mutlu anlarını paylaşan Fahriye Evcen, son pozlarıyla büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Mavi gömleği ve beyaz pantolonoyla çektirdiği fotoğraflarını yayınlayan Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de yorum geldi.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabı Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, adından sıkça bahsettiriyor.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

35 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde gittiği Katar'ı iddialı kıyafetiyle birbirine katmıştı.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yaptığı paylaşımlarla çok beğenilen Fahriye Evcen, mavi gömleği ve beyaz pantolonoyla poz verdi.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Evcen'in mavi kalp emojisiyle peş peşe yayınladığı fotoğraflarına ise eşi Burak Özçivit ise kayıtsız kalmadı.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de, eşinin pozlarına kalp emojisi koydu.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in paylaşımlarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Fahriye Evcen’in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Evcen'in içten paylaşımları sosyal medyayı salladı.

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