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Fahriye Evcen'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şu anda Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen her hareketiyle kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla adeta göz kamaştırdı. Evcen'in takipçileri fotoğrafları beğeni yağmuruna tutarken, Burak Özçivit ise eşine kayıtsız kalamadı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan pozları...