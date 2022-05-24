Keremcem: Çocuk için evlenmem!

'SADECE GÜZEL DİYE SEVİLMEZ'



Aşık olacağı kadında ne aradığı sorusu üzerine çarpıcı bir açıklama yapan Keremcem, "Hiçbir kadını güzel diye sevmedim. Daha önceki birlikteliklerimde de bu böyle olmuştur. Aşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik zaten hem göreceli bir kavramdır hem de bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli" dedi.