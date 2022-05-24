Pakize Suda’nın son hali sevenlerini üzdü

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.
Bir zamanların aranan ismi ünlü oyuncu, yazar ve sunucu Pakize Suda şimdilerde demans hastalığı ile mücadele ediyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşadığı bilinen 72 yaşındaki Suda'nın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi. Ünlün ismin son hali ise sevenlerini üzdü.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında "Felaket Tellalı" lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugünkü köşesinde demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumunu paylaştı.
"Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." açıklaması ile yürekleri acıtan Onur Akay, "Pakize Suda, Fethiye'de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.
Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor.
Onu oyun oynarken görenler, "ne oldum dememeli ne olacağım demeli" atasözünü söyleyerek gözyaşı döküyor. Allah yardımcısı olsun, şifalar versin inşallah." ifadelerini kullandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanımadığını anlatan Akay, Suda'nın son durumunu gösteren bir de fotoğraf paylaştı.
Pakize Suda son haliyle sevenlerini üzdü.