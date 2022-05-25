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Oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu?

Yer aldığı yapımlar ve yakışıklılığı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Alperen Duymaz, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden. Duymaz, öğretmen Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Hayranlarının çok yakıştırdığı çiftten üzücü haber geldi. İddiaya göre evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit boşanıyor.