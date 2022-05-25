Oyuncu Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit boşanıyor mu?

Oyuncu Alperen Duymaz çocukluk aşkı olan Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ancak iddiaya göre özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
Yer aldığı yapımlar ve yakışıklılığı ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Alperen Duymaz, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlülerden. Duymaz, öğretmen Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Hayranlarının çok yakıştırdığı çiftten üzücü haber geldi. İddiaya göre evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit boşanıyor.
Oyuncu Alperen Duymaz çocukluk aşkı olan Kübra Kelkit ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Ancak iddiaya göre özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
Hürriyet'in haberine göre; iki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddialar var. Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti.
İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in, Alperen Duymaz'ın "ışıltılı hayatı"na hep mesafeli durduğu biliniyordu.
Ancak iddialara göre; Kelkit'in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış. Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş.
İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında...