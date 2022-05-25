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Tatlıtuğ çifti oğulları için kesenin ağzını açtı!

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Henüz 1 aylık olan oğulları için ünlü çift kesenin ağzını açtı ve İngiltere'den 13 milyona ev satın aldı.

25.05.2022, 12:11

6 yıl önce nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz Nisan ayında Kurt Efe ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için kesenin ağzını açtı! 13 milyonluk yatırım

Ünlü çift henüz 1 aylık olan Kurt Efe için Tatlıtuğ için yatırımlarına başladı. Oğulları için İngiltere'nin başkenti Londra'dan ev satın aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için kesenin ağzını açtı! 13 milyonluk yatırım

Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncunun bebeğine aldığı bu ev 1+1 odalı. Ev için ödediği ücret ise 670 bin Pound (yaklaşık 13,5 Milyon Türk Lirası).

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için kesenin ağzını açtı! 13 milyonluk yatırım

Tatlıtuğ bu, yeni evi hem tatil için kullanacak hem de oğluna yatırım amacıyla değerlendirecek.

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