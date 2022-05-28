Alişan’dan duygu yüklü paylaşım: Gururluyum, hüzünlüyüm!

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı, geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Kardeş acısıyla sarsılan ve zor günler yaşayan ünlü isim, "Artık 4 çocuğum var." diyerek yeğenleri Eyşan ile Ceylan'ı kendi çocuklarından ayırmamıştı. Son olarak Alişan, yeğeni Ceylan'ı okulunda sunum yaparken yalnız bırakmadı ve sosyal medya hesabından da pozlarını duygu yüklü bir not ile paylaştı.
2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
45 yaşındaki Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün sonra toparlanmakta zorlandı.
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı. Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki... "
"Hiçbir kelime, hiçbir söz bugün senin için bir anlam ifade etmeyecek biliyorum. Ama şunu bil ki, sen meleklerin için artık daha önemlisin. Ben hep arkanızda olacağım ömrüm yettikçe. Doğum günün kutlu olsun" dedi.
Son olarak; Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala sunum yaptı. Bu anlarında yeğenini yalnız bırakmayan Alişan pozlarının altına şu notu ekledi...
"Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan'ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki, hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan'ım."