Haberler Magazin Can Yaman'ın İtalyan dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

Kariyeri için şimdilerde İtalya'da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, son zamanlarda bazı hayranlarının kendisini saplantı haline getirdiğini ve Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiklerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Can Yaman, bazı fanlarının ileriye gittiğini bu yüzden evini değiştireceğini de eklemişti. Ünlü ismin, dijital bir platformda yayınlanacak İtalyan dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Can Yaman'ın dizide bölüm başına alacağı ücret ise duyanların ağzını açık bıraktı.