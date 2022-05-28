Can Yaman’ın İtalyan dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı

'Sandokan' adlı dizinin başrolünde oynayan Can Yaman, uzun süredir İtalya'da yaşıyor. Spiker Diletta Leotta'yla uzunca bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda bu ilişkisini sürpriz bir şekilde noktaladı.
Kariyeri için şimdilerde İtalya'da yaşayan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, son zamanlarda bazı hayranlarının kendisini saplantı haline getirdiğini ve Roma'daki evine kadar gelip kendisini taciz ettiklerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Can Yaman, bazı fanlarının ileriye gittiğini bu yüzden evini değiştireceğini de eklemişti. Ünlü ismin, dijital bir platformda yayınlanacak İtalyan dizisi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Can Yaman'ın dizide bölüm başına alacağı ücret ise duyanların ağzını açık bıraktı.
Yaman geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka başlamıştı. Can Yaman, gönlünü ünlü aktris Francesca Chillemi'ye kaptırdı.
Ünlü oyuncu Can Yaman, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.
"GÜNEŞ GİBİ GÜZEL"
32 yaşındaki ünlü oyuncu fotoğrafın altına, 'Güneş gibi güzel' notunu ekledi.
"GÜVEN SORUNU VAR"
Can Yaman'ın eski sevgilisi Leotta, ünlü oyuncunun güven sorunu yaşadığını söylemişti. Leotta, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış." demişti.
Özel hayatıyla olduğu kadar rol aldığı projelerle de konuşulan Yaman'ın El Turco dizisinden kazanacağı rakam ağızları açık bıraktı.
Yaman, Aras Bulut İynemli'nin bölüm başına alacağı 700 bin TL'yi adeta ikiye katlayacak. Can Yaman, uluslararası dijital platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden bölüm başına 1.5 milyon TL alacak.