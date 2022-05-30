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Fulya Zenginer oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi

Bir dönemin sevilen dizisi 'Küçük Kadınlar' ile adını duyuran güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Hamileliği boyunca paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak oğlu Milan'ın yüzünü sosyal medya hesabından "Kime daha çok benziyor?" diyerek paylaştı.