Fulya Zenginer oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi

"Küçük Kadınlar" dizisinin Yeliz'i olarak hafızalara kazınan, bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Bir dönemin sevilen dizisi 'Küçük Kadınlar' ile adını duyuran güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebeklerini geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Hamileliği boyunca paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak oğlu Milan'ın yüzünü sosyal medya hesabından "Kime daha çok benziyor?" diyerek paylaştı.
"Küçük Kadınlar" dizisinin Yeliz'i olarak hafızalara kazınan, bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunan Zenginer, son dönemde hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlar ile gündemdeydi.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta ilk bebeği Milan'ı kucağına aldı.
Doğum sonrası paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile bebeğinin yüzünü gösterdi.
Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğlu Milan'la bu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Zenginer, yaptığı paylaşıma, "Kime daha çok benziyor diyecektik ama Miloşun karnı acıktı. Küntay&Milan&Fulya
Fotomuzu da babannemiz çekti" mesajını not düştü.
Fulya Zenginer'in paylaşımı büyük ilgi görürken, takipçileri Milan bebeği babasına benzetti.
Taze annenin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bu paylaşım ise takipçilerini duygulandırdı.