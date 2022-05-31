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Haberler Magazin Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçirmiş ve Lafçı hayatını kaybetmişti. Korkunç kazadan yaralı olan kurtulan Ergül, çok zor günler geçirmişti. Acısını hayranları ile paylaşan Ergül'den duygulandıran bir paylaşım geldi ve şarkıcı kayebttiği sevgilisi Erdal Lafçı'nın doğum gününü kutladı. İşte Gülçin'den duygulandıran o paylaşım...

31.05.2022, 10:56 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 10:57

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınmıştı.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

CENAZEYE KATILAMADI

Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Büyük acı yaşayan Ergül'ün psikoloğuyla haftada üç gün görüştüğü ve bu zor dönemde anne ve babasın da şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenilmişti.

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Gülçin Ergül, sevgilisini doğum gününde unutmadı. Merhum Erdal Şeyda Lafçı'nın doğum gününü duygusal ifadelerle kutlayan Gülçin Ergül şunları söyledi;

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

"Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak. İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu, iyi ki doğdu."

Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Sözlerini sürdüren Ergül, "Şimdi bana kaybolan gözlüklerimi verseler, şimdi bana güneşli bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler; valla hepsini üst üste takarım. Çok üzülüyorum ve asla geri dönmüyorlar. Anısı olanlar daha da acıtıyor" ifadelerini kullandı.

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