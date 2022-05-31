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Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçirmiş ve Lafçı hayatını kaybetmişti. Korkunç kazadan yaralı olan kurtulan Ergül, çok zor günler geçirmişti. Acısını hayranları ile paylaşan Ergül'den duygulandıran bir paylaşım geldi ve şarkıcı kayebttiği sevgilisi Erdal Lafçı'nın doğum gününü kutladı. İşte Gülçin'den duygulandıran o paylaşım...