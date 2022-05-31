Kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım...

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.
Hepsi grubunun eski solistlerinden olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile kaza geçirmiş ve Lafçı hayatını kaybetmişti. Korkunç kazadan yaralı olan kurtulan Ergül, çok zor günler geçirmişti. Acısını hayranları ile paylaşan Ergül'den duygulandıran bir paylaşım geldi ve şarkıcı kayebttiği sevgilisi Erdal Lafçı'nın doğum gününü kutladı. İşte Gülçin'den duygulandıran o paylaşım...
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınmıştı.
Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
CENAZEYE KATILAMADI
Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.
Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı.
Büyük acı yaşayan Ergül'ün psikoloğuyla haftada üç gün görüştüğü ve bu zor dönemde anne ve babasın da şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenilmişti.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Gülçin Ergül, sevgilisini doğum gününde unutmadı. Merhum Erdal Şeyda Lafçı'nın doğum gününü duygusal ifadelerle kutlayan Gülçin Ergül şunları söyledi;
"Bugün sevme kapasitemin son sınırlarını bana gösteren erkeğin doğum günü ve her şartta, akış nereye sürüklerse sürüklesin, hep benimle olacak. İyi ki hayatıma ve kalbime dokundu, iyi ki doğdu."
Sözlerini sürdüren Ergül, "Şimdi bana kaybolan gözlüklerimi verseler, şimdi bana güneşli bir ömür vadetseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler; valla hepsini üst üste takarım. Çok üzülüyorum ve asla geri dönmüyorlar. Anısı olanlar daha da acıtıyor" ifadelerini kullandı.