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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı 49 yaşındaki Yonca Cevher, sosyal medya hesabından mutlu gününü paylaştı. Güzel oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş'ın düğün görüntülerini, "Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin'le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için." ifadelerini kullanarak takipçilerinin beğenisine sundu.

31.05.2022, 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022, 16:52

Ünlü oyuncu oğlunu evlendirdi, düğünden fotoğrafları duygusal bir notla paylaştı.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, 2015 yılında Koray Şahinbaş ile evlenmişti.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Koray Şahinbaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş hafta sonu Dilansu Şahin ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Yonca Cevher, düğünden görüntüleri "Bugün çok mutlu bir gün bizim için.Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin'le kendi yuvalarını kuruyor.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Çocuklarımızın daha da güzel günlerini görebilmek en büyük arzumuz anne-babaları olarak.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Mutluklar çocuklar" notu ile Instagram'da paylaştı.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Cevher bu fotoğrafa ise "Aşksınız siz" notunu düştü.

Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Yonca Cevher'in paylaşımları sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu...

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