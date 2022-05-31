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Ünlü oyuncu Yonca Cevher oğlunu evlendirdi!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı 49 yaşındaki Yonca Cevher, sosyal medya hesabından mutlu gününü paylaştı. Güzel oyuncu, ilk evliliğinden olan oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş'ın düğün görüntülerini, "Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin'le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için." ifadelerini kullanarak takipçilerinin beğenisine sundu.