Edis sahnede gözyaşlarına hakim olamadı! Sebebi...

"Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim… Çünkü annem yok şu an İzmir'de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım."

