Edis sahnede gözyaşlarına hakim olamadı! Sebebi...

Ünlü şarkıcı Edis, Harbiye Açıkhava'da üç gün üst üste vereceği konser serisinin ilk gününde "Sizi çok özlemişim" diyerek izleyicilerini selamladı. Şarkıcı "Bir buçuk saat boyunca çok eğleneceğiz, her şeyi unutacağız bu sözü ben veriyorum" demişti.
Genç şarkıcı Edis Görgülü, Harbiye'de verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcıyı babası yalnız bırakmadı. Konser esnasında babasını ilk defa tek gördüğünü dile getiren Edis gözyaşlarına hakim olamayarak, "Son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim… Çünkü annem yok şu an İzmir’de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti." ifadelerini kullandı.
SLOW ŞARKILARDAN OLUŞAN ALBÜM
18 kişilik dans ekibinin eşlik ettiği genç şarkıcı, 1 Temmuz'da single'ının yayınlanacağını müjdelemiş ve sadece slow şarkılardan oluşan bir albüm yapacağını da söylemişti.
HARBİYE'NİN İKİNCİ GÜNÜNDE DUYGUSAL ANLAR
Milliyet'in haberine göre; Dün akşam Harbiye konserlerinin ikinci gününde hayranlarıyla buluşan Edis, bir ara Yeni Türkü'nün 'Bana Bir Masal Anlat Baba' adlı şarkısını söyledi. 'Arıyorum', 'An', 'Çok çok', 'Martılar', 'Dudak', 'Benim Ol', 'Yalan' gibi şarkılarıyla tanınan 31 yaşındaki ünlü şarkıcı, performansı esnasında İzmir'den kendisi izlemeye gelen babasını görünce duygusal anlar yaşadı.
"SON ALTI AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ"
Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesi Sevil Görgülü'nün İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti. Annesinin son kemoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını belirten şarkıcı, gözyaşlarıyla şu ifadeleri kullandı:
"Ağlayarak konseri mahvettim. Böyle çok ağlayan biri değilim ama son altı ayımız çok zor geçti, ailecek bizim… Çünkü annem yok şu an İzmir'de son kemoterapisini alıyor bitiriyoruz artık. Her şey bitti. Babamı şimdi yalnız görünce duygulandım."
Sevenleri zor günler geçirdiğini ifade eden Edis'e alkışlarla destek oldu.
"YAŞAM KAYNAĞIM HOŞ GELDİN"
Öte yandan Edis'in annesi Sevil Hanım, geçtiğimiz haftalarda İzmir'de bir araya geldiği oğluna sarıldığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Görgülü, gönderisine; "Evimin güneşi, yaşam kaynağım hoş geldin. İzmir'im Bugün günlerden Edis. Canım yavrum çok güzel bir konser olsun inşallah. Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düşmüştü.