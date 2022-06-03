Haberler Magazin Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Sinemada ışıkçılıktan, yan rollere sonrasında da başrole kadar yükselen, Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında, hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ailesi ve sevenlerini üzdü. Usta oyuncu Cüneyt Arkın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.