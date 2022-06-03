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Haberler Magazin Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Sinemada ışıkçılıktan, yan rollere sonrasında da başrole kadar yükselen, Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında, hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatı ailesi ve sevenlerini üzdü. Usta oyuncu Cüneyt Arkın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

DHA

03.06.2022, 11:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022, 11:12

Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

YARIN TEŞVİKİYE CAMİSİ'NDEN UĞURLANACAK

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU..."

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye'de film çekilmezdi.

Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.

Yeşilçam’ın ’Rambo’su Sönmez Yıkılmaz hayatını kaybetti

SÖNMEZ YIKILMAZ KİMDİR?

Sönmez Yıkılmaz (d. 12 Aralık 1940, Rize - ö. 2 Haziran 2022, İstanbul), Türk karakter sinema oyuncusu ve yapımcı. Yıkılmaz, 12 Aralık 1940'ta Rize'de doğdu. 1965'te başladığı oyunculuk kariyerini 2009 yılına kadar sürdürdü. Yeşilçam'da aksiyon ve macera türünde kavgalı filmlerde sıklıkla yer aldı.

Kurucusu olduğu "Anzer Film" adlı prodüksiyon firmasıyla Arzuhalci, Gecelerden Sor Beni, Kırmızı Çizmeli, 'Dağlı ve Yıllardan Sonra adlı 5 filme imza attı.

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